Хартли о 0:2 от «Динамо»: «Мы могли лучше сыграть в большинстве. А так моменты были, но мы не смогли забить. Тяжелое поражение»

Боб Хартли подвел итоги матча «Локомотива» с «Динамо».

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли высказался о поражении в матче с московским «Динамо» (0:2).

– Тяжелое поражение. Мы ничего не забили. Некоторые моменты у нас были. Где-то мы играли хорошо в атаке, действовали в защите. Не так много позволили сопернику, действовали достойно.

Но не повезло с отскоком от нашей клюшки. Зашел гол в конце третьего периода, и это повлияло на результат матча.

– В четвертом матче в декабре «Локомотив» не забивает ничего. Есть ли тут система?

– Мы нанесли 35 бросков по воротам соперника. Были достаточно хорошие голевые моменты. Честно скажу, мы могли лучше сыграть в большинстве. А так моменты были, но мы не смогли забить, – сказал Хартли.

