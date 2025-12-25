Десятков после 1:6 от «Трактора»: «Благодарю всех, кто остался на трибунах, глядя на эту вакханалию. Видит бог, я не хотел, чтобы это происходило. Но терпеть и смотреть на безразличие…»

Павел Десятков высказался о поражении «Лады» от «Трактора».

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался после поражения от «Трактора» (1:6).

«Я хотел бы поблагодарить сегодня сектор 7 (активных фанатов) за то, что болельщики были до конца с командой и со мной. И всех, кто остался на трибунах сегодня, глядя на эту вакханалию, которую мы показываем в последних двух матчах.

Причины мне сегодня стали понятны. Они очевидны. Видит бог, я не хотел, чтобы это происходило. Я хотел помочь команде и клубу. Все для этого делал и буду делать все от меня зависящее. Но терпеть и смотреть на безразличие…

А ведь безразличными были не все. У нас сегодня те ребята, которые на протяжении уже нескольких сезонов в «Ладе», характер проявляли. Они не были безразличными сегодня к результату. Но, к сожалению, не все.

И мы, слишком доверившись некоторым спортсменам, рассчитывали на их сознательность. Но этого, к сожалению, не происходит.

Еще раз, я приношу извинения за то, что мы сегодня продемонстрировали. Игрой это вообще назвать нельзя. Но наши действия нет никакого смысла описывать. Можно только извиниться и держать удар. Каким он будет, я не могу сказать, мы это узнаем дальше», – сказал Десятков.

«Лада» проиграла 7 из 8 последних матчей – сегодня 1:6 от «Трактора». Команда Десяткова идет 10-й на Западе