ЦСКА прервал серию из 3 поражений, обыграв «Торпедо». Команда Исакова отыгралась с 0:2, но уступила в овертайме

ЦСКА прервал серию из 3 поражений, обыграв «Торпедо».

ЦСКА обыграл «Торпедо » (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Игоря Никитина прервала серию из 3 поражений.

По ходу матча «Торпедо» удалось отыграться с 0:2. Победный гол в овертайме забил Иван Дроздов .

На данный момент ЦСКА идет на 7-м месте в таблице Запада с 43 очками в 40 матчах.

Команда тренера Алексея Исакова занимает 5-е место на Западе с 50 баллами в 38 играх.