ЦСКА прервал серию из 3 поражений, обыграв «Торпедо». Команда Исакова отыгралась с 0:2, но уступила в овертайме
ЦСКА прервал серию из 3 поражений, обыграв «Торпедо».
ЦСКА обыграл «Торпедо» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Игоря Никитина прервала серию из 3 поражений.
По ходу матча «Торпедо» удалось отыграться с 0:2. Победный гол в овертайме забил Иван Дроздов.
На данный момент ЦСКА идет на 7-м месте в таблице Запада с 43 очками в 40 матчах.
Команда тренера Алексея Исакова занимает 5-е место на Западе с 50 баллами в 38 играх.
