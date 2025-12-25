  • Спортс
«Динамо» всухую обыграло «Локомотив» – 2:0. Моторыгин сделал 35 сэйвов, Слепышев и Гусев забили голы

Московское «Динамо» всухую обыграло «Локомотив» в КХЛ.

Московское «Динамо» всухую обыграло «Локомотив» (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь Максим Моторыгин сделал шатаут, отразив все 35 бросков по своим воротам.

Авторами шайб стали Антон Слепышев и Никита Гусев.

На данный момент «Динамо» идет 4-м на Западе с 52 очками в 39 матчах.

«Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 54 баллами в 41 игре.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
