«Динамо» всухую обыграло «Локомотив» – 2:0. Моторыгин сделал 35 сэйвов, Слепышев и Гусев забили голы
Московское «Динамо» всухую обыграло «Локомотив» в КХЛ.
Московское «Динамо» всухую обыграло «Локомотив» (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Вратарь Максим Моторыгин сделал шатаут, отразив все 35 бросков по своим воротам.
Авторами шайб стали Антон Слепышев и Никита Гусев.
На данный момент «Динамо» идет 4-м на Западе с 52 очками в 39 матчах.
«Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 54 баллами в 41 игре.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости