Форвард «Торпедо» Ткачев набрал 400-е очко в КХЛ. У него 803 матча в лиге с учетом плей-офф

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачев достиг отметки 400 очков в КХЛ.

Форвард забил гол в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против ЦСКА . Он набирал очки в 5-м матче подряд.

Теперь на его счету 400 (170+230) баллов в 803 играх в лиге с учетом плей-офф.

«Владимир Ткачев выбивает 400 очков в КХЛ! 🔥

Наши общие аплодисменты летят в адрес 55-го номера «Торпедо » 👏.

Яркое достижение, заслуженное цифрами, трудом и стабильностью на протяжении многих сезонов. Только вперед! 🦌» – говорится в сообщении «Торпедо».