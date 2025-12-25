Форвард «Торпедо» Ткачев набрал 400-е очко в КХЛ. У него 803 матча в лиге с учетом плей-офф
Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачев набрал 400-е очко в КХЛ.
Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачев достиг отметки 400 очков в КХЛ.
Форвард забил гол в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против ЦСКА. Он набирал очки в 5-м матче подряд.
Теперь на его счету 400 (170+230) баллов в 803 играх в лиге с учетом плей-офф.
«Владимир Ткачев выбивает 400 очков в КХЛ! 🔥
Наши общие аплодисменты летят в адрес 55-го номера «Торпедо» 👏.
Яркое достижение, заслуженное цифрами, трудом и стабильностью на протяжении многих сезонов. Только вперед! 🦌» – говорится в сообщении «Торпедо».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
