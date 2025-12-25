«Северсталь» выиграла 3 из 4 последних матчей – сегодня 4:3 ОТ с «Сочи». Команда Козырева идет 2-й на Западе

«Северсталь» выиграла 3 из 4 последних матчей в КХЛ.

«Северсталь » обыграла «Сочи» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта победа стала для команды тренера Андрея Козырева 3-й в 4 последних матчах.

На данный момент «Северсталь» занимает 2-е место в таблице Запада с 53 баллами в 39 играх.

«Сочи » идет на 10-м месте на Западе с 26 очками после 36 матчей.