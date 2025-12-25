  • Спортс
  • Экс-жена Вовченко: «Мужчины в хоккее делятся на два типа. Первый – не пьют, рано женятся и заводят детей, второй – алкоголик, наркоман, гуляка, казино и ставки поощряются»
37

Экс-жена Вовченко: «Мужчины в хоккее делятся на два типа. Первый – не пьют, рано женятся и заводят детей, второй – алкоголик, наркоман, гуляка, казино и ставки поощряются»

Экс-жена Вовченко высказалась об образе жизни хоккеистов.

Яна, бывшая жена нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, высказалась касательно образа жизни хоккеистов.

Бракоразводный процесс между супругами начался в 2024 году после того, как Яна узнала об изменах. 

Ранее она рассказала об употреблении хоккеистом алкоголя: «Межсезонье длится четыре месяца – он либо пьяный, либо еще какой-то, либо неизвестно где».

– Как вам кажется, Даниил Вовченко – это собирательный образ хоккеиста или исключение из правил?

– Множество женщин писало мне, что сталкивались с подобным в отношениях с мужчинами из других видов спорта. Думаю, не один Даниил такой.

– У него были друзья в командах, которые поощряли подобный образ жизни?

– Конечно. Я бы сказала, что мужчины в хоккее делятся на два типа. Первый – вообще не пьют, ведут здоровый образ жизни, рано женятся и заводят детей, а второй – алкоголик, наркоман, гуляка. Казино и ставки у них поощряются.

Такие люди везде есть, это не зависит от команды. Твой образ жизни зависит лишь от самого себя.

– В процентном отношении сколько хоккеистов второго типа в командах?

– 20% или 30% команды. Такие обычно рано заканчивают карьеру, потому что алкоголизм оставляет отпечаток на здоровье, – сказала Яна.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoДаниил Вовченко
logoМеталлург Мг
алкоголь и спорт
logoСоветский спорт
светская хроника
logoКХЛ
