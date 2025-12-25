Заварухин о 4:1 с «Барысом»: «Тяжелый матч, инициативой больше владели хозяева. Мы контратаковали и оборонялись, давали много шансов сопернику. Здорово, что довели игру до победы»

Николай Заварухин высказался о победе «Автомобилиста» в матче с «Барысом».

Главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин высказался после победы в матче с «Барысом» (4:1).

– До этого мы проиграли сопернику две встречи. Настраивали ребят на победу, на тяжелый матч. Знаем, что «Барыс» – быстрая команда.

Многое не удавалось, особенно в первом периоде. Наш вратарь отыграл здорово, спасал нас в тяжелые моменты. Из плюсов – реализация в атаке. Мы забили свои голы, еще у Мэйсека была пара хороших моментов.

Но в целом матч получился тяжелым. Инициативой больше владели хозяева. А мы контратаковали и оборонялись, давали много шансов сопернику. Но здорово, что довели игру до победы.

– Что вы отметите в игре своей команды в последних матчах?

– Прежде всего это реализация моментов – что в Новосибирске это было («Автомобилист» победил «Сибирь» со счетом 5:0), что сейчас. Сыграли самоотверженно, много блокированных бросков, – сказал Заварухин.

«Автомобилист» выиграл 4-й матч подряд – 4:1 с «Барысом». Команда Заварухина идет 4-й на Востоке