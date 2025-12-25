Козлов о 4:2 с «Амуром»: «По уровню ответственности этот матч был уровня плей-офф. Горжусь ребятами: сыграли четко, терпеливо, прослеживался более зрелый хоккей»

Виктор Козлов высказался о победе «Салавата» над «Амуром».

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Амуром » (4:2).

«Салават» набрал 35 очков в 39 играх и идет на 8‑м месте в таблице Востока. Следующий матч уфимцы проведут 28 декабря против «Северстали ».

– Напряженный матч, обе команды понимали важность этой игры. Нам нужно было подтянуть психологию после предыдущей игры. По уровню терпения, ответственности этот матч был уровня плей-офф.

И мы, и они понимали, что все будет зависеть от мелочей. Горжусь ребятами: сыграли четко, терпеливо, прослеживался более зрелый хоккей. Теперь готовимся к «Северстали».

Исходя из нашей ситуации, исходя из вирусов всяких, мы были не совсем свежие. Но в ключевые моменты ребята принимали верные решение, и это понравилось.

– Сучков забросил. У него не идет с голами, что нужно ему исправить, чтобы чаще забивать?

– Открываться на дальнюю штангу, когда шайба у Жаровского. В конце Сучков играл через смену, потому что он становится мудрее, более опытным, он знает, как нужно выигрывать, – сказал Козлов.