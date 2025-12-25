«Лада» проиграла 7 из 8 последних матчей – сегодня 1:6 от «Трактора». Команда Десяткова идет 10-й на Западе

«Лада» проиграла 7 из 8 последних матчей КХЛ.

«Лада» проиграла «Трактору » (1:6) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это поражение стало для команды тренера Павла Десяткова 7-м в 8 последних играх.

Автором гола «Лады» стал Иван Романов . В составе «Трактора» дублями отметились Джош Ливо и Егор Коршков .

На данный момент «Лада » занимает 10-е место на Западе с 25 баллами в 38 матчах.

«Трактор» идет на 6-м месте в таблице Востока с 39 очками после 39 игр.