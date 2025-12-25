«Лада» проиграла 7 из 8 последних матчей – сегодня 1:6 от «Трактора». Команда Десяткова идет 10-й на Западе
«Лада» проиграла 7 из 8 последних матчей КХЛ.
«Лада» проиграла «Трактору» (1:6) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это поражение стало для команды тренера Павла Десяткова 7-м в 8 последних играх.
Автором гола «Лады» стал Иван Романов. В составе «Трактора» дублями отметились Джош Ливо и Егор Коршков.
На данный момент «Лада» занимает 10-е место на Западе с 25 баллами в 38 матчах.
«Трактор» идет на 6-м месте в таблице Востока с 39 очками после 39 игр.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
