Ротенберг встретился с продюсером Стивеном Мао: «В кино, как и в спорте, результат видят все, а путь к нему – знают только те, кто внутри команды»

Роман Ротенберг встретился с продюсером Стивеном Мао.

Первый вице-президент ФХР , главный тренер «России 25», член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг рассказал о встрече с продюсером Стивеном Мао.

«Сегодня в спортивном комплексе «Молодежка – Красная Машина Арена» провели встречу со Стивеном Мао – американским продюсером, актером и обладателем премии «Оскар» за фильм «Кожа» (компания Мао занималась производством короткометражного фильма «Кожа», выигравшего премию в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм» – Спортс’‘).

Впервые пообщались в Новосибирске. Рад, что наше общение продолжается и переходит в конкретное обсуждение будущих проектов и форматов сотрудничества.

Настоящие победы – будь то олимпийское золото или «Оскар» – рождаются не в момент награждения, а задолго до него, в ежедневной работе. В кино, как и в спорте, результат видят все, а путь к нему – знают только те, кто внутри команды.

Поэтому всегда интересно находить точки соприкосновения с людьми из других сфер, которые точно знают, что такое путь к большим победам», – написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81