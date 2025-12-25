«Автомобилист» выиграл 4-й матч подряд – 4:1 с «Барысом». Команда Заварухина идет 4-й на Востоке
«Автомобилист» одержал 4-ю победу подряд в КХЛ.
«Автомобилист» обыграл «Барыс» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта победа стала для команды тренера Николая Заварухина 4-й подряд.
На данный момент «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Востока с 47 очками после 39 игр.
«Барыс» идет 9-м на Востоке с 34 баллами в 40 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости