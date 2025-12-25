Андриевский о 2:4 от «Салавата»: «Если судить по концовке 3-го периода, результат закономерный. Ничего страшного, готовимся дальше»

Александр Андриевский подвел итоги матча «Амура» с «Салаватом Юлаевым».

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался после матча с «Салаватом Юлаевым » (2:4).

Во вторник «Амур » переиграл уфимцев с аналогичным счетом.

«Нас немного не хватило на третий период, допустили досадную ошибку при третьем голе, а четвертая шайба – открылись и получили контратаку. Ничего страшного не произошло, готовимся дальше.

Всегда хочется большего, хочется 100-процентного результата, с кем бы ни играли. Если исходить из того, что мы с «Салаватом» соседи [по турнирной таблице], то хотелось большего.

Но если судить по концовке третьего периода, результат закономерный. В итоге поделили очки – неплохой результат», – сказал Андриевский.