Артем Батрак: «Сибирь» выглядит командой, которая может всех удивить. Из гонки за плей-офф они не выпали: есть тренер, которому хочется доказать свой уровень, есть игроки, готовые показывать максимум»

Артем Батрак высказался о выступлении «Сибири».

«Во время паузы команда спокойно поработала с Ярославом Люзенковым. После того, что было раньше, настроение в «Сибири» сейчас явно стало лучше. Победы над «Авангардом» и «Амуром» – прямым конкурентом – тому подтверждение.

Плюс ко всему, конечно, нельзя не сказать про Антона Косолапова . Это вообще какой-то фантастический случай. Бывали истории, когда игроки из ВХЛ начинали забивать, но Косолапов сейчас играет на каком-то невероятном уровне. Люзенков знает его еще по ВХЛ , дал возможность – и Антон пользуется ею на все сто процентов.

В общем, «Сибирь» сейчас выглядит для меня командой, которая может всех удивить. Из гонки за плей-офф сибиряки не выпали: у команды есть тренер, которому хочется доказать свой уровень, есть игроки, готовые показывать максимум, чтобы подтвердить, что они могут играть в КХЛ . Есть самолюбие у тех, у кого что-то не пошло на старте сезона. Поэтому в «Сибири» все стараются – а это не может не дать результат», – написал Батрак.