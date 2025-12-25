  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Артем Батрак: «Сибирь» выглядит командой, которая может всех удивить. Из гонки за плей-офф они не выпали: есть тренер, которому хочется доказать свой уровень, есть игроки, готовые показывать максимум»
2

Артем Батрак: «Сибирь» выглядит командой, которая может всех удивить. Из гонки за плей-офф они не выпали: есть тренер, которому хочется доказать свой уровень, есть игроки, готовые показывать максимум»

Артем Батрак высказался о выступлении «Сибири».

Комментатор Артем Батрак поделился мнением о выступлении «Сибири».

«Во время паузы команда спокойно поработала с Ярославом Люзенковым. После того, что было раньше, настроение в «Сибири» сейчас явно стало лучше. Победы над «Авангардом» и «Амуром» – прямым конкурентом – тому подтверждение.

Плюс ко всему, конечно, нельзя не сказать про Антона Косолапова. Это вообще какой-то фантастический случай. Бывали истории, когда игроки из ВХЛ начинали забивать, но Косолапов сейчас играет на каком-то невероятном уровне. Люзенков знает его еще по ВХЛ, дал возможность – и Антон пользуется ею на все сто процентов.

В общем, «Сибирь» сейчас выглядит для меня командой, которая может всех удивить. Из гонки за плей-офф сибиряки не выпали: у команды есть тренер, которому хочется доказать свой уровень, есть игроки, готовые показывать максимум, чтобы подтвердить, что они могут играть в КХЛ. Есть самолюбие у тех, у кого что-то не пошло на старте сезона. Поэтому в «Сибири» все стараются – а это не может не дать результат», – написал Батрак.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСибирь
logoКХЛ
logoАртем Батрак
logoВХЛ
logoЯрослав Люзенков
logoАнтон Косолапов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Сибири» Люзенков о 0:5 от «Автомобилиста»: «Легкие шайбы получили, дальше ребята не поверили, что можно вытащить. Бердин пропустил много, сегодня не получилось, как у всей команды»
23 декабря, 16:19
Заварухин о 5:0 с «Сибирью»: «Поздравляю «Автомобилист» с 79-летием. Всегда приятно приезжать в Новосибирск, слова «славься, «Сибирь» вспоминаю, как в ЛДС старом еще звучали»
23 декабря, 16:06
«Сибирь» проиграла «Автомобилисту» – 0:5. Бердин отразил 24 броска из 29 в дебютном матче за клуб
23 декабря, 14:56
Главные новости
КХЛ. «Авангард» играет с «Металлургом», СКА в гостях у «Динамо» Минск, «Шанхай» встретится с «Нефтехимиком», «Адмирал» уступил «Сибири»
сегодня, 15:01Live
Терещенко о ЦСКА: «Нужно донести до ребят тонкости организации, системы игры, которую Никитин хочет видеть. На это нужно время, процесс идет, все будет нормально»
5 минут назад
Кубок Шпенглера. «Фрибур» играет со «Спартой», сборная Канады встретится со сборной NCAA
20 минут назадLive
Третьяк об Овечкине: «Хоккей – национальный спорт в России, в этом году его популярность выросла. Александр приложил для этого много усилий, он достоин звания лучшего спортсмена 2025-го»
32 минуты назад
Нарделла о жизни в России: «Нижний Новгород – красивый и интересный город. Нравится гулять по нему, любоваться видами слияния рек Оки и Волги. Мне очень понравилась русская баня»
50 минут назад
Яруллин может вернуться в состав «Ак Барса» после Нового года. Защитник тренируется на льду после разрыва «крестов» в сентябре («СЭ»)
сегодня, 14:56
МЧМ-2026. Швеция сыграет со Словакией, Финляндия – с Данией, США встретятся с Германией, Канада против Чехии
сегодня, 14:54
Гомоляко о новом контракте Разина: «Металлург» – фаворит в борьбе за Кубок Гагарина. Тренер показывает результат и современный хоккей. Зачем ждать окончания сезона?»
сегодня, 14:43
Форвард «Авангарда» Фьоре пропустит 3 игры из-за перелома пальца
сегодня, 14:28
ЦСКА расторг контракт с Фатеевым. Форвард не играл в этом сезоне из-за травмы
сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о «Металлурге»: «Они показывают стабильную игру, идут на 1-м месте. По всем признакам лидеры, фавориты. На Востоке команды соизмеряют себя с ними»
10 минут назад
Михайлов о Разине: «Он один из ведущих тренеров в нашем хоккее, прекрасно работает в «Металлурге». Продление контракта абсолютно закономерно»
23 минуты назад
Князев о корпоративе «Ак Барса»: «Ведущий классный, конкурсы интересные. Хорошо провели время, ментально разгрузились»
сегодня, 14:14
Гизатуллин о 2:4 от «Сибири»: «У «Адмирала» есть ребята, которые просто согласились с тем, что есть – этого не должно быть. Стыковые матчи нужно вывозить на характере»
сегодня, 13:12
Люзенков о 4:2 с «Адмиралом»: «Матчи получаются от ножа, мы вместе идем внизу таблицы. Здорово, что «Сибирь» забила первой и неплохо оборонялась»
сегодня, 12:48
Алберга об увольнении тренера «Торонто» по большинству: «Чем он вообще занимался? Они даже никем его не заменили. Будро – очевидный вариант, но с ним никто не связывался»
сегодня, 11:42
Шипачев о Череповце: «У меня дача в одном комплексе с Бучневичем. В городе прошло мое детство – могли попасть мячом по стеклам машин, а потом прятались в подъездах»
сегодня, 10:58
Демидов и Хатсон катались на общественном катке Монреаля в Рождество
сегодня, 10:32
Жайлауов о легионерах в «Барысе»: «Они необходимы. Вы же понимаете уровень Казахстана. Было бы 30 элитных местных игроков, могли бы обходиться без иностранцев»
сегодня, 07:45
Рендулич об атмосфере в «Шанхае»: «Не буду лгать, все было не очень хорошо. Нужно просто оставить шум позади и начать играть в хоккей»
сегодня, 06:55