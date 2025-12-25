  • Спортс
  Сафронов о спаде «Шанхая»: «У «Дрэгонс» нет топовых лидеров, все хоккеисты средние. Из россиян те, кто не попал в другие команды, а иностранцы – большинство из АХЛ»
1

Сафронов о спаде «Шанхая»: «У «Дрэгонс» нет топовых лидеров, все хоккеисты средние. Из россиян те, кто не попал в другие команды, а иностранцы – большинство из АХЛ»

Кирилл Сафронов высказался о результатах «Шанхая».

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о спаде «Шанхая».

После 37 матчей «Дрэгонс» занимают 9-е место в Западной конференции с 38 очками.

«По началу было интересно смотреть за «Шанхаем». Такой спад всегда наступает, когда команда не проходит предсезонку, а другие команды, напротив, находятся под серьезными нагрузками.

Плюс класс игроков подтвердился, нет у «Шанхая» топовых лидеров, все хоккеисты достаточно средние. Из россиян те, кто не попал в другие команды, а иностранцы – большинство из АХЛ.

Иногда складывается ощущение, что Галлану удобнее работать с сильными игроками, игроками НХЛ. Тут уровень пониже, и он уже не знает, что с ними делать», – сказал Сафронов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
