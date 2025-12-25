Экс-жена Вовченко: «Он хотел отсудить не только полсумки Louis Vuitton, а половину всех вещей, которые я себе купила. Даже на раздел суммы за кроссовки подал заявление»

Экс-жена Вовченко рассказала о бракоразводном процессе.

Яна, бывшая жена нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, рассказала о бракоразводном процессе.

– Вы недавно говорили о том, что отсудили у Даниила Вовченко 10 млн рублей. Довольны ли итогами бракоразводного процесса?

– У меня иск изначально был на 24 млн рублей, а не на 10 млн. 10 млн – это первоначальная сумма. Теперь мы будем добиваться полного решения.

Текущий результат меня не устраивает, но какой есть.

– Он даже отсудил половину стоимости сумки Louis Vuitton – 120 тыс рублей…

– Он хотел отсудить не только полсумки, а половину всех вещей, которые я себе купила. Например, элементарно за отпуск, который я дарила. Он даже на раздел суммы за кроссовки подал заявление.

Не думаю, что это он хотел отсудить. Даня даже не участвует, а процессом занимается его мать.

– То есть у вас скорее конфронтация с мамой, нежели с Даниилом?

– У меня нет конфронтации ни с ним, ни с мамой. Я хочу получить ту часть, которая полагается мне по закону. Никаких конфликтов я не хочу. Они унижаются и этим занимаются, а я это освещаю, чтобы другие женщины не попали в подобную ситуацию, – сказала Яна.

Экс-жена Вовченко о матери хоккеиста: «Говорила: «Надо ехать в Магнитогорск, чтобы он не сторчался, пасти его от баб». Родила бы я от наркомана и сидела молча с ребеночком. Удобная жена!»

Экс-жена Вовченко об изменах хоккеиста: «Начала находить чеки на трусы дома, права чужих женщин в машине. В гараже видела женщин с раздвинутыми ногами у него на коленях»