Плющев о результатах СКА, «Спартака» и ЦСКА: «Они рассчитывали только на подбор игроков. Посчитали, что звезды все сделают сами. Но команду нужно создавать, а не покупать»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о результатах СКА, «Спартака » и ЦСКА .

На данный момент «Спартак » занимает 6-е место на Западе с 45 очками, СКА – 7-е с 43 баллами, ЦСКА – 8-е с 41 очком.

«Мне и просто, и сложно ответить на вопрос, почему московские команды и СКА в подвале Запада. Просто они рассчитывали только на подбор игроков. Но команда – это не только подбор игроков, команду нужно создавать, а не покупать.

Видимо, они попали на эти грабли, посчитали, что, приобретя хороших игроков, эти звезды все сделают сами. Ничего не сделают, делает только команда и тренерский штаб.

Тут и вижу проблему. Меня удивляет, что они в подвале. Очень удивляет. Я понимал, что у них должны быть проблемы, но такого падения в таблице не ждал», – сказал Плющев.