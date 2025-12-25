«Шанхай» выложил промо к новогодней серии матчей в стиле «Иронии судьбы» с Галланом в главной роли: «Какая гадость эта ваша заливная малина»

«Шанхай» опубликовал промо к серии матчей в стиле фильма «Ирония судьбы».

«Шанхай » опубликовал промо к новогодней серии матчей в стиле фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Клуб сыграет дома с «Нефтехимиком », СКА , «Металлургом », «Ладой», «Амуром » и «Сочи».

Главную роль в ролике про фильм «Ирония судьбы или чья арена?» исполнил главный тренер команды Жерар Галлан.

«Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только с китайской командой, играющей в Санкт-Петербурге на домашней арене клуба, который нельзя называть», – сообщается в ролике.

«В хоккее много одинаковых арен, в этих аренах одинаковые клубы, которые не разрешают меняться шарфами , одинаковые стюарды, которые проверяют нотариально заверенный мерч . В раздевалках все одинаково говорят: «Молодчики». Кроме одной арены, которая находится в городе Ленинград на проспекте Юрия Гагарина, дом 8», – говорится в промо.

«Какая гадость эта ваша заливная малина», – говорит Галлан в видео.