«Шанхай» выложил промо к новогодней серии матчей в стиле «Иронии судьбы» с Галланом в главной роли: «Какая гадость эта ваша заливная малина»
«Шанхай» опубликовал промо к новогодней серии матчей в стиле фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Клуб сыграет дома с «Нефтехимиком», СКА, «Металлургом», «Ладой», «Амуром» и «Сочи».
Главную роль в ролике про фильм «Ирония судьбы или чья арена?» исполнил главный тренер команды Жерар Галлан.
«Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только с китайской командой, играющей в Санкт-Петербурге на домашней арене клуба, который нельзя называть», – сообщается в ролике.
«В хоккее много одинаковых арен, в этих аренах одинаковые клубы, которые не разрешают меняться шарфами, одинаковые стюарды, которые проверяют нотариально заверенный мерч. В раздевалках все одинаково говорят: «Молодчики». Кроме одной арены, которая находится в городе Ленинград на проспекте Юрия Гагарина, дом 8», – говорится в промо.
«Какая гадость эта ваша заливная малина», – говорит Галлан в видео.