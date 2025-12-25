  • Спортс
  • Бабаев о ЦСКА: «Никитину надо всех хоккеистов встроить в свою модель. Команда набиралась под него. Пока игроки не могут услышать»
Бабаев о ЦСКА: «Никитину надо всех хоккеистов встроить в свою модель. Команда набиралась под него. Пока игроки не могут услышать»

Шуми Бабаев высказался о результатах ЦСКА.

Агент Шуми Бабаев поделился мыслями о результатах ЦСКА в регулярном чемпионате-2025/26. 

Команда тренера Игоря Никитина занимает 8-е место в таблице Западной конференции. Клуб проиграл 3 матча подряд.

‎– Что не получается у Никитина в ЦСКА?

– Я думаю, сейчас просто такая ситуация, в которой Никитину надо всех игроков встроить в свою игровую модель. Команда ЦСКА набиралась под Никитина. Пока игроки не могут услышать. 

‎– Как думаете, процесс привыкания будет долго идти? 

– Возможно, до конца сезона. 

‎– Является ли ЦСКА претендентом на победу в Кубке Гагарина?

– Такие команды, как ЦСКА, всегда являются претендентами, но, наверное, в этом году сложно. Вы знаете, все знают, что все будет решаться в плей-офф. В плей-офф они попадут, и там все решится.

– Как считаете, под вопросом ли положение Никитина в ЦСКА? Может ли руководство задуматься об отставке? 

– Нет. Там все все прекрасно понимают, – сказал Бабаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
