Бабаев о ЦСКА: «Никитину надо всех хоккеистов встроить в свою модель. Команда набиралась под него. Пока игроки не могут услышать»
Агент Шуми Бабаев поделился мыслями о результатах ЦСКА в регулярном чемпионате-2025/26.
Команда тренера Игоря Никитина занимает 8-е место в таблице Западной конференции. Клуб проиграл 3 матча подряд.
– Что не получается у Никитина в ЦСКА?
– Я думаю, сейчас просто такая ситуация, в которой Никитину надо всех игроков встроить в свою игровую модель. Команда ЦСКА набиралась под Никитина. Пока игроки не могут услышать.
– Как думаете, процесс привыкания будет долго идти?
– Возможно, до конца сезона.
– Является ли ЦСКА претендентом на победу в Кубке Гагарина?
– Такие команды, как ЦСКА, всегда являются претендентами, но, наверное, в этом году сложно. Вы знаете, все знают, что все будет решаться в плей-офф. В плей-офф они попадут, и там все решится.
– Как считаете, под вопросом ли положение Никитина в ЦСКА? Может ли руководство задуматься об отставке?
– Нет. Там все все прекрасно понимают, – сказал Бабаев.