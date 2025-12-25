Тренер сборной Франции о вызове Да Косты на ОИ: «Он лидер французского хоккея, у него великолепная карьера. Стефан очень поможет нам, мы в нем не сомневаемся»

Тренер сборной Франции высказался о вызове Стефана Да Косты на ОИ.

Главный тренер сборной Франции Йорик Трей высказался о вызове форварда «Автомобилиста» Стефана Да Косты на Олимпиаду-2026.

«Мои менеджеры и люди из федерации мне сказали, что игроки из КХЛ могу быть доступны для вызова в национальную сборную с того момента, как лига дала на это зеленый свет.

Очевидно, что Стефан будет частью нашей команды, он очень креативный игрок, обладает всеми необходимыми навыками нападающего. Он лидер французского хоккея, у него великолепная карьера, самая великая карьера, которую когда бы то ни было имели французские хоккеисты.

Мы счастливы, что он присоединится к нам, его характер, лидерские качества, стремление к победе. Нам предстоит сложный турнир, и Стефан очень поможет нам. Мы в нем не сомневаемся», – сказал Трей.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Сборная Франции заменит на турнире Россию.

Форвард «Автомобилиста» Да Коста, Бельмар, Овитю, Бертран, Бозон вошли в состав сборной Франции на ОИ-2026. Тексье, о вызове которого объявляли ранее, нет в списке