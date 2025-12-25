Экс-жена Вовченко о хоккеисте: «Межсезонье длится четыре месяца – он либо пьяный, либо еще какой-то, либо неизвестно где. Восемь месяцев его не видишь, четыре – пьет»
Яна, бывшая жена нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, рассказала о том, как хоккеист выпивал в межсезонье.
Девушка ранее также высказалась об изменах хоккеиста: «Начала находить чеки на трусы дома, права чужих женщин в машине. В гараже видела женщин с раздвинутыми ногами у него на коленях».
– Как еще, помимо слухов, узнавали об изменах?
– Он не приходил домой семь дней и не выходил на связь, не брал трубки. Тут и без слухов все понятно.
Межсезонье длится четыре месяца, и все это время он в таком состоянии. Либо он пьяный, либо еще какой-то, либо неизвестно где.
Каждый год обещал, что этот раз последний, но я уже в какой-то момент перестала терпеть и ушла. Мы не могли даже в отпуск съездить, потому что он всегда не в состоянии.
– Он все межсезонье находился в запое?
– У него сезон в «Северстали» заканчивался 15 марта, и с этого дня он начинает пить.
До июля каждый день бухает, а потом начинается подготовка к сезону. Восемь месяцев в году ты его не видишь, а четыре месяца он пьет, – сказала бывшая супруга хоккеиста.