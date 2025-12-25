Владимир Плющев: «Шанхай» – команда гастарбайтеров. Никто не играет, кроме как за деньги. Нет идеи, идеологии, чтобы играть за то, что не измеряется деньгами»

Владимир Плющев: «Шанхай» – команда гастарбайтеров.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал выступления «Шанхая » в нынешнем сезоне КХЛ .

Команда тренера Жерара Галлана сейчас занимает 9-е место в таблице Западной конференции, набрав 38 очков в 37 матчах.

«Китайская команда – это команда гастарбайтеров, которых набрали за неделю до чемпионата.

Да, игроки мастеровитые, ребята умеют играть в неплохой хоккей, что показали на старте сезона. Однако базовой закладки у них не было, что сейчас сказывается.

Они готовятся по североамериканским стандартам, индивидуальная подготовка. Видимо, ребята приехали с листа, быстро поняли, что не хватает функционала.

Плюс в китайской команде, кроме как за деньги, никто не играет. Нет идеи у клуба, нет идеологии, чтобы играть за то, что иногда не измеряется деньгами», – сказал Владимир Плющев.