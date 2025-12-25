  • Спортс
  Батрак выделил «Металлург», «Динамо» Минск и «Авангард» как главных претендентов на Кубок Гагарина: «Магнитогорцы – фантастическая команда и самая стабильная в КХЛ»
4

Батрак выделил «Металлург», «Динамо» Минск и «Авангард» как главных претендентов на Кубок Гагарина: «Магнитогорцы – фантастическая команда и самая стабильная в КХЛ»

Артем Батрак назвал главных претендентов на Кубок Гагарина.

Комментатор «КХЛ ТВ» Артем Батрак поделился мнением касательно игры Металлурга в этом сезоне КХЛ.

«Металлург» – самая стабильная команда нашего чемпионата. Ее можно каждый раз упоминать в моей колонке. Так играть с начала сентября и до конца декабря может только коллектив, у которого здоровая атмосфера в раздевалке, замечательный тренер и огромное количество мастерства.

Андрей Разин смог настроить ротацию таким образом, что ни у кого ни к кому нет претензий. Не играют Коробкин и Коротков один матч? Окей – выходят Нечаев и Федоров. Забивают ли они? Да. На следующий матч возвращаются Коротков и Коробкин – и что они делают? Тоже забивают.

«Металлургу» осталось наладить только один момент – перестать иногда недооценивать соперников. Но сейчас «Металлург», даже если не играет все 60 минут, все равно в большинстве случаев матчи выигрывает.

Добавлю, что я вообще забыл про Люка Джонсона. У него были какие-то проблемы с паспортом, но сейчас он вернулся и играет. А ведь это еще один центральный нападающий, чье место в составе кажется непоколебимым.

«Металлург» – фантастическая команда, которая вместе с минским «Динамо» и «Авангардом» является одним из главных претендентов на Кубок Гагарина», – считает Артем Батрак.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
