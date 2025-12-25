Василий Кошечкин: «Магнитогорск развивается и славится своими людьми. Никуда не хочется уезжать отсюда»

Василий Кошечкин отметил, что из Магнитогорска не хочется уезжать.

«Город развивается. ММК очень сильно помогает городу в плане культурного развития, скажем так, спортивного направления.

Естественно, Магнитогорск славится своими людьми: появились друзья, дети здесь у нас уже выросли, пошли в школу. И, конечно, после этого мы уже считаем, что Магнитогорск – это наш родной город.

Никуда не хочется отсюда уезжать», – сказал Кошечкин, выигрывавший Кубок Гагарина в качестве вратаря «Металлурга» в 2014-м и 2016-м, в сериале «7-10 главных вопросов» – проекте, посвященном 70-летию клуба.