Экс-жена Вовченко: «Для хоккеистов пиво как вода – оно ящиками стоит. Им дают расслабляющие таблетки, снотворное. Зависимость у хоккеистов появляется на работе»

Экс-жена Вовченко: для хоккеистов пиво как вода.

Яна, бывшая супруга нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, рассказал о том, как хоккеисты употребляют алкоголь.

Бракоразводный процесс между супругами начался в 2024 году после того, как Яна узнала об изменах.

– Во время запоев до рукоприкладства не доходило?

– Нет, Даниил никогда не поднимал на меня руку. Даже плохого слова не говорил в мой адрес.

Он абсолютно добрый, очень наивный. Он как ребенок в теле взрослого человека, которому дали деньги.

Когда он выпивает, то сносит крышу. Он резко начинает всех любить, общаться. У него много друзей, которые знают его повадки, поэтому держатся за него, потому что он их обеспечивает, кормит, поит, возит отдыхать.

Он никогда не был злым или агрессивным. Просто слабый человек, у которого есть зависимости.

– Он наотрез отказывался лечиться?

– Он говорил, что в этом нет проблемы, потому что пьет только в отпуске, который длится целых четыре месяца. Это же проблема не только его самого.

После каждого матча во всех хоккейных раздевалках стоит пиво. Им дают расслабляющие таблетки, снотворное. Зависимость у хоккеистов появляется на работе.

Когда нет работы, они таким же образом и расслабляются. Я не говорю, что все хоккеисты такие, но большая часть.

– Вы сказали про расслабляющие таблетки. Как они называются?

– Это различные снотворные, которые выписывают командные врачи, чтобы они могли расслабиться после всплеска адреналина во время матчей.

Алкоголь им дают для этого же. Для хоккеистов пиво как вода. В самолетах оно ящиками стоит, в раздевалках, в бане на ледовом дворце.

Пиво – это часть карьеры хоккеиста, и в их кругах считается нормой, – сказала девушка.