Кошечкин о Магнитогорске: «Поддержка наших болельщиков всегда переламывает чужие команды. Сюда приезжают, заведомо думая, что проиграют»

Василий Кошечкин отметил, что магнитогорские болельщики переламывают соперников.

«Конечно, впечатления яркие. Хочу сказать про магнитогорских болельщиков: вы самые лучшие! Вы всегда поддерживали, и мы всегда чувствуем вашу поддержку. Всегда приятно выходить на домашнюю арену, когда весь стадион в твоих цветах, в твоих джерси.

Поддержка наших болельщиков вообще всегда переламывает чужие команды. Они сюда приезжают, уже заведомо думая, что они здесь проиграют», – сказал Кошечкин, выигрывавший Кубок Гагарина в качестве вратаря «Металлурга» в 2014-м и 2016-м, в сериале «7-10 главных вопросов» – проекте, посвященном 70-летию клуба.