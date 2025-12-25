«Чимаев – лучший боец современности. Он бы «разобрал» и Хабиба, и Махачева». Форвард «Салавата» Фаизов о единоборствах
19-летний нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов назвал Хамзата Чимаева лучшим бойцом современности.
– В детстве вы выбирали между боксом и хоккеем. Почему вообще появился такой выбор?
– Я люблю ММА и UFC. В детстве очень нравился Майк Тайсон, поэтому выбирал между боксом и хоккеем.
Встал на коньки по стопам старшего брата, который тоже занимался этим видом спорта. У меня сразу начало получаться, и я остался в хоккее.
– За кем-то кроме Тайсона следили?
– Позже стал наблюдать за Хабибом Нурмагомедовым. Сейчас в UFC я фанат Чимаева.
Еще мне нравится Ислам Махачев, но все же считаю Хамзата лучшим бойцом современности. По моему мнению, он бы «разобрал» и Нурмагомедова (в его лучшие годы), и Махачева.
– А кого считаете лучшим действующим боксером?
– Джервонта Дэвис очень хорош. Стиль Райана Гарсии мне симпатичнее, но пару лет назад он проиграл как раз-таки Дэвису, поэтому назову его, – сказал Артур Фаизов.