«Хьюз разочаровался в трудолюбии Петтерссона – они отдалились друг от друга в «Ванкувере». Плохая подготовка Элиаса в межсезонье расстраивала партнеров». Журналист Джонстон о хоккеистах
Патрик Джонстон: Хьюз и Петтерссон отдалились друг от друга в «Ванкувере».
Обозреватель The Province Патрик Джонстон рассказал о взаимоотношениях Куинна Хьюза и Элиаса Петтерссона.
В декабре Хьюз был обменян в «Миннесоту» из «Ванкувера».
«Они отдалились друг от друга. Источники сообщают, что Хьюз и Петтерссон в целом отдалились друг от друга.
Несмотря на то, что Хьюз поддерживал партнера по команде в прошлом сезоне, он разочаровался в трудолюбии Петтерссона.
То, что Петтерссон плохо готовился в межсезонье, расстраивало его партнером по команде и раньше. Хьюз, похоже, не видел выхода из сложившейся ситуации. Даже после того, как Петтерссон взялся за дело. Кажется, было уже слишком поздно», – сообщил Патрик Джонстон.
