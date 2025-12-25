Веккионе о безголевой серии Овечкина: «Александр уже величайший хоккеист в истории. 20 лет игры в лучшей лиге мира говорят о его величии»

Майк Веккионе: Александр Овечкин – уже величайший хоккеист в истории.

Нападающий «Барыса » Майк Веккионе поделился мнением по поводу безголевой серии капитана «Вашингтона » Александра Овечкина , которая составляет девять матчей.

«Вообще неважно, как долго Ови не может забить в НХЛ . Он уже величайший игрок в истории. Невозможно представить, кто еще будет таким же великим.

Он много значит для НХЛ, для вашей страны. Даже сейчас в НХЛ вы не найдете ни одного похожего снайпера. У него до сих пор много энергии, страсти и желания забивать. Каждый свой гол он празднует как первый.

Это говорит о том, как он любит хоккей, что еще хочет побеждать. 20 лет игры в лучшей лиге мира говорят о его величии. Я смотрел на него еще маленьким, а он уже забивал, и спустя столько лет он продолжает это делать.

Круто, что у многих поколений был шанс вырасти на игре и голах Овечкина. Это невероятный игрок, помогающий парням из «Херши», которых поднимают в «Вашингтон».

Это не только важный хоккеист на льду, но и в раздевалке. Желаю ему выиграть еще один Кубок Стэнли перед тем, как он вернется домой», – сказал Майк Веккионе .