Защитник «Шанхая» Харпур: «Складывается ощущение, что судьи немного предвзято относятся к нам. Нужно минимизировать ситуации, которые дают арбитрам повод нас наказать»

Бен Харпур: ощущение, что судьи немного предвзято относятся к «Шанхаю».

Защитник «Шанхая » Бен Харпур после матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака » (4:3 Б) упрекнул арбитров в отношении к команде.

– Что вы испытали в моменте, когда команде пришлось играть в меньшинстве во время овертайма? Чувствовалась особая ответственность?

– Разумеется, это огромная ответственность. В играх против «Спартака» мы часто получали штрафы, так что была необходима максимальная концентрация.

Я доволен своей игрой в защите, и мне очень нравится, что партнеры могут на меня рассчитывать.

Для меня успешная игра в меньшинстве – это как заброшенная шайба. Обожаю выходить на лед в неравных составах.

– Кстати, об удалениях. «Шанхай» продолжает наступать на те же грабли и зарабатывает большое количество штрафов, которые чаще всего ломают игру. В чем проблема?

– Складывается ощущение, что судьи немного предвзято относятся к нашей команде.

Нам нужно скорректировать свою игру и минимизировать те ситуации, которые дают арбитрам повод нас наказать.

Также важно быть наглее с соперниками, чтобы заставлять их нарушать правила против нас, – сказал Бен Харпур .