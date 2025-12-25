«Металлург» хочет приобрести защитника «Нефтехимика» Профаку. Он набрал 10 очков в 30 матчах сезона КХЛ

Лука Профака может перейти в Металлург из «Нефтехимика».

«Металлург » заинтересован в переходе защитника «Нефтехимика » Луки Профаки, сообщил Metaratings. В этом сезоне канадский хоккеист провел 30 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 10 (6+4) очков при полезности «плюс 5». Среднее игровое время – 17:36.