Экс-жена Вовченко об изменах хоккеиста: «Начала находить чеки на трусы дома, права чужих женщин в машине. В гараже видела женщин с раздвинутыми ногами у него на коленях»

Бывшая жена Даниила Вовченко рассказал об изменах хоккеиста.

Яна, бывшая жена нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, высказалась касательно измен хоккеиста.

Бракоразводный процесс между супругами начался в 2024 году после того, как Яна узнала об изменах.

– Помните его первую измену? Как вы узнали о ней?

– Вы же понимаете, как измена происходит? Ты же не ловишь человека за руку.

Тебе говорят слух, а ты ему не веришь, потому что знаешь хорошо своего мужа. Он немножко дурак, но не настолько. Он говорит, что это все врут и завидуют.

Ты начинаешь в это верить, а потом вскрываются другие подробности. Я начала находить чеки на трусы у себя дома, права чужих женщин в машине. Понимаешь в такие моменты, что слухи идут не с пустого места. 

Я ездила в гараж, где он любит время проводить, и видела женщин, которые сидят у него на коленях с раздвинутыми ногами.

Он потом говорит: «И что? Да ничего не было! Я с ней не спал и никогда не изменял!». Оправдывался, как все мужчины. Мне приходилось молчать, создавать образ, чтобы это не сказалось на его карьере.

Потом мне это надоело, и я не хотела этим заниматься. В Череповце о его похождениях все знают, потому что у нас маленький город – всего 300 тысяч населения, – сказала девушка.

Экс-жена Вовченко: «Я давала Даниилу в долг, гасила ипотеку, покупала одежду. У него не было денег на еду. Полученные средства вкладывал в дом и переписал его на маму, когда подал на развод»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoДаниил Вовченко
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
