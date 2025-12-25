  • Спортс
КХЛ оштрафовала Уила. Форвард «Динамо» ударил Белкина клюшкой и получил 5 минут в матче с минским «Динамо»

КХЛ оштрафовала Джордана Уила.

КХЛ оштрафовала нападающего московского «Динамо» Джордана Уила по итогам матча Фонбет чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (1:7), который прошел 23 декабря.

В середине третьего периода Уил в средней зоне ударил клюшкой форварда минчан Богдана Белкина. После видеопросмотра эпизода арбитры удалили канадца на пять минут.

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего московского «Динамо» Джордана Уила на наказание по п.1.13.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (удар клюшкой) и подвергнуть его денежному штрафу», – говорится в сообщении КХЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
