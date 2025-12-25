Фетисов назвал Овечкина лучшим российском спортсменом в 2025 году: «Рекорд определяет лучшего. Никто не думал, что достижение Гретцки можно побить»
Вячеслав Фетисов: Александр Овечкин – лучший российский спортсмен в 2025 году.
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал Александра Овечкина лучшим российским спортсменом в 2025 году.
6 апреля капитан «Вашингтона» в матче против «Айлендерс» забил 895-й гол и побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Я считаю, что лучшим российским спортсменом 2025 года является Александр Овечкин. Потому что рекорд определяет лучшего.
В свое время никто ведь не думал, что достижение Уэйна Гретцки можно побить. А это как раз тот самый случай», – сказал Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
