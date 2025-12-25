Дмитрий Рябыкин: «ЦСКА постепенно выстраивает фундамент в обороне и находит игру в атаке, появляется структура. Команда раскрепостится во второй половине чемпионата»

Дмитрий Рябыкин: ЦСКА постепенно выстраивает фундамент в обороне.

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился мнением по поводу выступлений ЦСКА в этом сезоне КХЛ.

Команда тренера Игоря Никитина на данный момент идет восьмой в таблице Западной конференции, набрав 41 балл в 39 матчах.

– Восьмое место ЦСКА – сенсация?

– Там очень серьезная перестройка, поэтому это не сенсация, а скорее сюрприз.

Но ЦСКА постепенно выстраивает свой фундамент в обороне и находит игру в атаке. Появляется структура.

Мне очень понравилось недавнее дерби армейцев и «Динамо». ЦСКА уступил – 1:0 по буллитам, но по игре доминировал, хотя бело-голубые сейчас тоже в неплохом состоянии. Был виден высокий игровой потенциал ЦСКА.

– В чем проблемы красно-синих?

– Пока в атаке стабильно работает только большинство, здесь ЦСКА – один из лучших в чемпионате.

В равных составах идут броски, создается много моментов, но страдает реализация. Со стороны кажется, что армейцы, оказавшись не на своем месте, попали под давление результата – и не могут стряхнуть с себя этот груз.

На мой взгляд, во второй половине чемпионата психологически команда все-таки раскрепостится. И в плей-офф будет опасным соперником для любого лидера Запада, – сказал Дмитрий Рябыкин.