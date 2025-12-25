«Металлург» продлил контракт с Разиным на два сезона. Тренер возглавляет команду с 2023 года («СЭ»)

«Металлург» и Андрей Разин подписали новый контракт.

«Металлург » продлил контракт с главным тренером команды Андреем Разиным на два года, сообщил «Спорт-Экспресс».

Таким образом, соглашение специалиста будет действовать до завершения сезона-2027/28.

Разин возглавляет «Металлург» с 2023 года и выиграл вместе с командой Кубок Гагарина в 2024 году.

В этом сезоне уральская команда лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 37 матчах.