«Металлург» продлил контракт с Разиным на два сезона. Тренер возглавляет команду с 2023 года («СЭ»)
«Металлург» и Андрей Разин подписали новый контракт.
«Металлург» продлил контракт с главным тренером команды Андреем Разиным на два года, сообщил «Спорт-Экспресс».
Таким образом, соглашение специалиста будет действовать до завершения сезона-2027/28.
Разин возглавляет «Металлург» с 2023 года и выиграл вместе с командой Кубок Гагарина в 2024 году.
В этом сезоне уральская команда лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 37 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
