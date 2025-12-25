Колобков о рекорде Овечкина: «Какое отношение это имеет к нашему спорту? К канадскому, американскому – да. Александр вписал свое имя в историю коммерческой лиги»
Бывший министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что не считает рекорд Александра Овечкина главным событием российского спорта в 2025 году.
6 апреля капитан «Вашингтона» в матче против «Айлендерс» забил 895-й гол и побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
– Можно ли назвать рекорд Овечкина главным событием российского спорта в 2025 году?
– Нет. Это вообще не относится к российскому спорту.
Да, это наш хоккеист, но какое отношение это имеет к нашему спорту? К канадскому, американскому спорту – да. Это выдающийся результат, но он не имеет к нашему спорту отношения.
Там не выступали ни российская сборная, ни какая-то команда. Это его личное выдающееся достижение, которым мы гордимся.
Но, повторюсь, к российскому спорту рекорд Овечкина не имеет никакого отношения. Александр вписал свое имя в историю коммерческой лиги, – сказал Павел Колобков.