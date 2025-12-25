Экс-жена Вовченко: «Я давала Даниилу в долг, гасила ипотеку, покупала одежду. У него не было денег на еду. Полученные средства вкладывал в дом и переписал его на маму, когда подал на развод»

Бывшая жена Вовченко: я давала Даниилу в долг, гасила ипотеку.

Яна, бывшая жена нападающего «Металлурга » Даниила Вовченко , рассказала о том, как распределялись финансы в их семье.

– Вы говорили, что, несмотря на зарплату хоккеиста, у него не было денег на семью. Получается, машину новую он купить не мог, но содержал других женщин?

– Адвокат с моей стороны написал, что я переводила ему денег больше, чем он мне. То есть я давала ему в долг, гасила за него ипотеку, покупала ему и его матери одежду, покупала продукты домой.

Он мне говорил постоянно, что денег нет. Все наши отношения он строит дом. Иногда у него не бывало денег даже на еду.

– По последнему контракту с «Металлургом» предположительно Вовченко зарабатывает 50 млн рублей в год. Тяжело верится, что у человека с таким огромным уровнем дохода не было денег на еду. Как такое возможно?

– Когда мы начали встречаться, у него была зарплата 17 млн рублей в год. Спустя два года он начал зарабатывать 30 млн рублей, и это казалось огромной суммой.

Но все наши отношения он строил дом, который сейчас переваливает за 100 млн рублей. Все деньги, которые он получал, вкладывал сразу в дом. Его много раз обманывали в ходе строительства. На тот момент ему было 25 лет. Тогда он был очень доверчивым. То есть ему сказали заплатить, а он и платит. Все деньги уходили на это.

Я терпела и ждала, потому что мне было сказано, что это же дом для нас, где мы создадим семью и все будет хорошо. Как только он подал на развод, то на следующий день переписал дом на маму.

Я не увидела от него денег ни до, ни после брака. Он меня не содержал. Зарплата в 50 млн рублей у него стала уже после нашего развода. Думаю, что ничего не изменилось, потому что он ездит на все той же семилетней машине, цена которой 3 млн рублей. Нового имущества у него не появилось.

Даже на всех фотографиях он стоит в шортах, которые ему первая жена купила. Не знаю, куда он опять тратит деньги. Возможно, у него появились новые увлечения.

Сейчас у него появилась новая женщина, которая очень любит деньги. Возможно, все на нее уходит. Такими темпами ему очень весело будет на пенсии, потому что человек о будущем вообще не думает.

На что он будет жить, если завтра сломает ногу? Там антилогика. Образования у Дани нет, только школу закончил. О строении логических цепочек в голове речи и не идет, – сказала Яна.

