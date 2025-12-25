Артем Батрак: «Авангард» – вторая по силе команда Востока после «Металлурга». Почти нет слабых мест, здорово смотрится Серебряков – он в топ-3 вратарей КХЛ»
Артем Батрак: «Авангард» – вторая команда Востока после «Металлурга».
Комментатор Артем Батрак назвал «Авангард» второй командой по силе в Восточной конференции.
На данный момент команда тренера Ги Буше занимает третью строчку в таблице конференции, имея в активе 51 балл в 36 матчах.
«Для меня «Авангард» – вторая по силе команда Востока после «Металлурга». Сейчас они очень сильны и скоро проведут очный матч.
Просто «Металлург» стабилен весь сезон, а «Авангард» потратил время на притирку. Сейчас у команды почти нет слабых мест: например, бывает, что омичи не так много забивают.
Здорово смотрится Никита Серебряков, он сейчас – топ-3 вратарей лиги. Состав у «Авангарда» – лучший в КХЛ плюс команда играет правильно», – сказал Артем Батрак.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости