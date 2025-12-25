Артем Батрак: «Авангард» – вторая по силе команда Востока после «Металлурга». Почти нет слабых мест, здорово смотрится Серебряков – он в топ-3 вратарей КХЛ»

Артем Батрак: «Авангард» – вторая команда Востока после «Металлурга».

Комментатор Артем Батрак назвал «Авангард» второй командой по силе в Восточной конференции.

На данный момент команда тренера Ги Буше занимает третью строчку в таблице конференции, имея в активе 51 балл в 36 матчах.

«Для меня «Авангард» – вторая по силе команда Востока после «Металлурга ». Сейчас они очень сильны и скоро проведут очный матч.

Просто «Металлург» стабилен весь сезон, а «Авангард» потратил время на притирку. Сейчас у команды почти нет слабых мест: например, бывает, что омичи не так много забивают.

Здорово смотрится Никита Серебряков , он сейчас – топ-3 вратарей лиги. Состав у «Авангарда » – лучший в КХЛ плюс команда играет правильно», – сказал Артем Батрак.