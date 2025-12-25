Прошкин о Кузнецове: «Не хотелось бы, чтобы карьера закончилась столь неудачно. В НХЛ нормальных центрфорвардов практически нет. Такие люди на этой позиции в России – на вес золота»
Обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин поделился мыслями по поводу игры нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова.
В этом сезоне форвард набрал 9 (1+8) очков в 15 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
«Сложно что-либо говорить, когда не находишься внутри команды. Думаю, сами Кузнецов и Андрей Разин лучше знают ситуацию.
Хочется пожелать Евгению, чтобы он наконец-то смог набрать свою оптимальную форму и помог команде в плей-офф. Мне бы очень сильно не хотелось, чтобы его карьера закончилась столь неудачно.
Это большой мастер и прекрасный центральный нападающий. Такие люди на этой позиции в России – на вес золота. В НХЛ сейчас нормальных центрфорвардов практически нет.
Желаю ему удачи. Думаю, внутри клуба и от прессы на Женю оказывается давление.
Хочется, чтобы его наконец все это отпустило, и он нашел себя», – сказал Виталий Прошкин.