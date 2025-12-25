Прошкин о Кузнецове: «Не хотелось бы, чтобы карьера закончилась столь неудачно. В НХЛ нормальных центрфорвардов практически нет. Такие люди на этой позиции в России – на вес золота»

Виталий Прошкин высказался об игре Евгения Кузнецова.

Обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин поделился мыслями по поводу игры нападающего «Металлурга » Евгения Кузнецова .

В этом сезоне форвард набрал 9 (1+8) очков в 15 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

«Сложно что-либо говорить, когда не находишься внутри команды. Думаю, сами Кузнецов и Андрей Разин лучше знают ситуацию.

Хочется пожелать Евгению, чтобы он наконец-то смог набрать свою оптимальную форму и помог команде в плей-офф. Мне бы очень сильно не хотелось, чтобы его карьера закончилась столь неудачно.

Это большой мастер и прекрасный центральный нападающий. Такие люди на этой позиции в России – на вес золота. В НХЛ сейчас нормальных центрфорвардов практически нет.

Желаю ему удачи. Думаю, внутри клуба и от прессы на Женю оказывается давление.

Хочется, чтобы его наконец все это отпустило, и он нашел себя», – сказал Виталий Прошкин.