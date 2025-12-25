Задоров получил больше всех штрафных минут в НХЛ в 2025 году (166). Зекай – 2-й, Уилсон – 3-й, Рантанен – 7-й
Задоров получил больше всех штрафных минут в НХЛ в 2025 году.
Защитник «Бостона» Никита Задоров получил больше всех штрафных минут в НХЛ с 1 января по 23 декабря в 2025 году.
В активе российского хоккеиста 166 минут штрафа. На втором месте располагается защитник «Монреаля» Арбер Зекай.
Положение выглядит такие образом:
1. Никита Задоров («Бостон») – 166 минут;
2. Арбер Зекай («Монреаль») – 132;
3. Том Уилсон («Вашингтон») – 122;
4. Энтони-Джон Грир («Коламбус») – 117;
5. Мэтью Оливер («Коламбус») – 111;
6-7. Эмиль Мартинсен Лиллеберг («Тампа»), Микко Рантанен («Даллас») – 107;
8. Майкл МакКэррон («Нэшвилл») – 106;
9. Дарнелл Нерс («Эдмонтон») – 105;
10. Симон Эдвинссон («Детройт») – 97.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
