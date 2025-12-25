Федоров об отсутствии Спронга в составе ЦСКА: «Что-то не получилось, в чем-то не сошлись во мнении, хоккей – командный вид спорта. Все игроки должны были проникнуться»

Сергей Федоров: у ЦСКА есть определенные препятствия.

Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил выступление команды в этом сезоне, а также высказался касательно ситуации с Даниэлом Спронгом, который почти месяц не проходит в состав клуба.

Команда тренера Игоря Никитина на данный момент идет восьмой в таблице Западной конференции, набрав 41 балл в 39 матчах.

«Команда на пути, есть определенные препятствия. У нас опытнейший тренерский штаб, все требует немного времени.

Что касается Спронга, это честный процесс. Обе стороны прекрасно понимают, что от кого требуется. К сожалению, что-то не получилось, в чем-то не сошлись во мнении, так как хоккей – командный вид спорта. На мой взгляд, при таких больших изменениях все игроки должны были проникнуться этим.

И я не говорю сейчас про кого-то. ЦСКА – клуб не простой, а всегда с большими задачами», – сказал Сергей Федоров.