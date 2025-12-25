Вяльбе назвала Фетисова голосом года: «Объективный человек с пониманием процессов, происходящих в спорте»

Елена Вяльбе назвала Вячеслава Фетисова голосом года.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала двукратного олимпийского чемпиона по хоккею и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова голосом 2025 года.

«Голос года – Фетисов. Объективный человек и с пониманием процессов, происходящих в спорте», – сказала Елена Вяльбе.

