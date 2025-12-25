«Спартак» не ведет переговоров об обмене Спронга из ЦСКА («Чемпионат»)
«Спартак» и ЦСКА не ведут переговоры об обмене Дэниэла Спронга.
«Спартак» не участвует в переговорах с ЦСКА относительно обмена нападающего Даниэля Спронга, сообщил «Чемпионат».
Информация о том, что клубы ведут переговоры о переходе хоккеиста и находятся на финишной прямой, не соответствует действительности.
Спронг – лучший бомбардир ЦСКА в нынешнем сезоне. Он набрал 31 (12+19) балл при полезности «плюс 4» в 29 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
При этом форвард не появляется в составе команды с 27 ноября.
