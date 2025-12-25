«Спартак» не ведет переговоров об обмене Спронга из ЦСКА («Чемпионат»)

«Спартак» и ЦСКА не ведут переговоры об обмене Дэниэла Спронга.

«Спартак » не участвует в переговорах с ЦСКА относительно обмена нападающего Даниэля Спронга, сообщил «Чемпионат».

Информация о том, что клубы ведут переговоры о переходе хоккеиста и находятся на финишной прямой , не соответствует действительности.

Спронг – лучший бомбардир ЦСКА в нынешнем сезоне. Он набрал 31 (12+19) балл при полезности «плюс 4» в 29 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

При этом форвард не появляется в составе команды с 27 ноября.