  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Экс-супруга Вовченко: «Большинство жен хоккеистов никогда не работали – у меня выстроенный бизнес. Их образ жизни – поддерживать, ты приставка к мужу, за это – материальная блага»
28

Экс-супруга Вовченко: «Большинство жен хоккеистов никогда не работали – у меня выстроенный бизнес. Их образ жизни – поддерживать, ты приставка к мужу, за это – материальная блага»

Экс-жена Даниила Вовченко: большинство жен хоккеистов никогда не работали.

Яна, бывшая супруга нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, высказалась по поводу жен хоккеистов.

– Были ли вы в компании жен хоккеистов? Какие от них остались впечатления?

– Большая часть жен хоккеистов никогда в жизни не работали. Я разительно от них отличаюсь, поскольку имею хорошо выстроенный бизнес.

10 лет я занимаюсь медициной, с 16 лет работаю и полностью себя обеспечиваю.

Для жен хоккеистов это не совсем понятно, как и мне непонятен их образ жизни, который заключается в том, чтобы поддерживать мужа, ходить на все игры, родить детей, ездить на выезды. То есть ты просто приставка к мужу. За это они имеют материальные блага, делать им ничего не надо.

Их роль заключается просто в поддержке. У меня немного другое понимание о том, как женщина должна строить жизнь.

Я сразу сказала, что не буду ходить на все игры, потому что у меня есть своя работа и карьера. За это сталкивалась с хоккейными женами в порицаниях, мол, почему я не хожу. У них там свои клубы, кружки по интересам. Я всегда из этого общества выбивалась.

Бесконечное обсуждение сумочек и одежды для собак – не тот досуг, которым я занимаюсь. Сразу сказала Дане, что если у него что-то случится или он уйдет, то у меня не будет ничего.

Можно было бы выбрать путь жены хоккеиста, но если он передумает проходить с тобой путь, то ты останешься ни с чем.

Есть некоторые женщины, которые как переходящее знамя – только по хоккеистам. Были с одним, и после развода идут к другому хоккеисту. Меня не устраивает вариант, при котором мужчина уходит, а твоя жизнь рушится.

Поэтому мы с мужем разошлись, и моя жизнь не изменилась.

Я недовольна тем, что он не захотел со мной делить наше совместно нажитое имущество, поэтому продолжаем судиться, – сказала Яна.

Экс-жена Вовченко отсудила 10 млн рублей у форварда «Металлурга»: «Мы идем на апелляцию и хотим полную сумму взыскания»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoДаниил Вовченко
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-супруга Вовченко заплатит 120 тысяч рублей после раздела брендовой сумки в суде: «Ему не помогли ни 8 заявлений, ни адвокатша, ни 150 листов с описанием, какая я плохая жена»
20 декабря, 13:45
Экс-жена Вовченко о матери хоккеиста: «Говорила: «Надо ехать в Магнитогорск, чтобы он не сторчался, пасти его от баб». Родила бы я от наркомана и сидела молча с ребеночком. Удобная жена!»
20 декабря, 10:18
Главные новости
Разин получит 220 млн рублей по контракту с «Металлургом»: 100 в первый сезон, 120 – во второй («СЭ»)
28 минут назад
КХЛ. «Локомотив» против «Динамо», ЦСКА в гостях у «Торпедо», «Салават Юлаев» сыграет с «Амуром»
41 минуту назад
«Торпедо» сыграет с ЦСКА. ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ в 19:30
42 минуты назад
«Металлург» продлил контракт с Разиным на два сезона. Тренер возглавляет команду с 2023 года («СЭ»)
сегодня, 11:13
Спортс’’ запустил голосование за лучшего спортсмена мира-2025 – выбирайте топ-3
сегодня, 11:20
Колобков о рекорде Овечкина: «Какое отношение это имеет к нашему спорту? К канадскому, американскому – да. Александр вписал свое имя в историю коммерческой лиги»
сегодня, 11:11
Экс-жена Вовченко: «Я давала Даниилу в долг, гасила ипотеку, покупала одежду. У него не было денег на еду. Полученные средства вкладывал в дом и переписал его на маму, когда подал на развод»
сегодня, 11:01
Нам важно знать мнение читателей. Пройдите опрос и сделайте Спортс’’ лучше
сегодня, 11:00
Артем Батрак: «Авангард» – вторая по силе команда Востока после «Металлурга». Почти нет слабых мест, здорово смотрится Серебряков – он в топ-3 вратарей КХЛ»
сегодня, 10:48
Задоров получил больше всех штрафных минут в НХЛ в 2025 году (166). Зекай – 2-й, Уилсон – 3-й, Рантанен – 7-й
сегодня, 10:23
Ко всем новостям
Последние новости
КХЛ оштрафовала Уила. Форвард «Динамо» ударил Белкина клюшкой и получил 5 минут в матче с минским «Динамо»
15 минут назадВидео
Фетисов назвал Овечкина лучшим российском спортсменом в 2025 году: «Рекорд определяет лучшего. Никто не думал, что достижение Гретцки можно побить»
48 минут назад
Дмитрий Рябыкин: «ЦСКА постепенно выстраивает фундамент в обороне и находит игру в атаке, появляется структура. Команда раскрепостится во второй половине чемпионата»
сегодня, 11:38
Прошкин о Кузнецове: «Не хотелось бы, чтобы карьера закончилась столь неудачно. В НХЛ нормальных центрфорвардов практически нет. Такие люди на этой позиции в России – на вес золота»
сегодня, 10:35
Федоров об отсутствии Спронга в составе ЦСКА: «Что-то не получилось, в чем-то не сошлись во мнении, хоккей – командный вид спорта. Все игроки должны были проникнуться»
сегодня, 10:07
Рябыкин о «Шанхае»: «Галлан стоит опустошенный, если не подавленный. Из команды выпустили воздух. Хотя по составу «Дрэгонс» – одни из потенциальных фаворитов Запада»
сегодня, 09:01
Ахтямов рад за Мурашова: «Молодец, доказал, что готов к НХЛ. Играет на очень высоком уровне»
сегодня, 06:21
«Овечкин на льду вообще ничего не прощает. Если его кто-то заденет – обязательно вернет должок». Волейболист Кобзарь о форварде
сегодня, 04:39
Ахтямов о дебюте в НХЛ: «Доказываю, что заслуживаю место в основе «Торонто». Буду бороться за шанс провести уже весь матч»
сегодня, 02:55
Голдобин о главном меломане СКА: «Короткий и другие молодые ребята постоянно ходят в наушниках. Не понимаю, как у них еще уши не болят»
сегодня, 02:25