  • Рябыкин о «Шанхае»: «Галлан стоит опустошенный, если не подавленный. Из команды выпустили воздух. Хотя по составу «Дрэгонс» – одни из потенциальных фаворитов Запада»
3

Рябыкин о «Шанхае»: «Галлан стоит опустошенный, если не подавленный. Из команды выпустили воздух. Хотя по составу «Дрэгонс» – одни из потенциальных фаворитов Запада»

Дмитрий Рябыкин: из «Шанхая» словно выпустили воздух, Галлан стоит опустошенный.

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил выступления «Шанхая» в этом сезоне КХЛ.

Команда тренера Жерара Галлана сейчас занимает 9-е место в таблице Западной конференции, набрав 38 очков в 37 матчах.

– Многие еще в сентябре говорили, что после лишь недельной предсезонки китайский клуб обречен на функциональный провал зимой.

– Послушайте, при нынешних правилах, когда разрешено открывать подготовительные лагеря только с августа, все находятся в примерно равных условиях.

И все делают ставку не столько на командную, сколько на индивидуальную подготовку. Сейчас почти все профессионалы – и набирают кондиции самостоятельно, как в НХЛ.

Поэтому версию о функциональном провале «Шанхая», которой якобы объясняется нынешнее пике команды, всерьез не рассматриваю.

– Тогда в чем причины?

– Прежде всего – в психологии. На 90 процентов команда собрана из легионеров, которые прилетели в Россию без семей и не имеют здесь устойчивого жизненного ритма.

Первые месяц-два работал эффект новизны, команда на эмоциях здорово стартовала. А поздней осенью к иностранцам пришла психологическая и эмоциональная усталость.

Ведь чемпионат у нас жесткий – много перелетов, сложная логистика, своеобразный климат. Возьмите даже Москву и Санкт-Петербург, где этой осенью и зимой практически не было солнечных дней. Зато много искушений.

Посмотрите на главного тренера «Шанхая» Галлана, даже он стоит у лавочки опустошенный, если не сказать подавленный.

Что уж говорить о хоккеистах – такое впечатление, что они просто потерялись. Из команды словно выпустили воздух. Хотя по качеству состава «Шанхай» – один из потенциальных фаворитов Запада.

На мой взгляд, «драконам» будет очень трудно выйти из этого пике. Даже если на тренерский мостик встанет Майк Кинэн или Скотти Боумэн, – сказал Дмитрий Рябыкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
