Вячеслав Фетисов: «Россия желает Валиевой удачи и побед, если она захочет вернуться. Были примеры, когда после перерыва спортсмены возвращались на прошлый уровень»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил вероятность возможного возвращения Камилы Валиевой в спорт.

25 декабря у фигуристки завершился срок дисквалификации за допинг.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на четыре года за употребление триметазидина. Срок дисквалификации отсчитывался с даты сдачи положительной пробы – 25 декабря 2021-го.

«От нее зависит, захочет ли она вернуться на прежний уровень. Это непросто, хотя были примеры, когда после долгого перерыва спортсмены возвращались на прошлый уровень.

Если она захочет, то Россия желает ей удачи, побед», – сказал Вячеслав Фетисов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
