  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • ЦСКА обменяет лучшего бомбардира команды Спронга в «Спартак». Форвард не играет почти месяц
28

ЦСКА обменяет лучшего бомбардира команды Спронга в «Спартак». Форвард не играет почти месяц

Дэниэл Спронг перейдет в «Спартак» из ЦСКА.

ЦСКА обменяет нападающего Дэниэла Спронга в «Спартак», сообщил журналист Sport24 Дмитрий Ерыкалов.

Переговоры по переходу 28-летнего форварда находятся на финальной стадии.

Спронг – лучший бомбардир ЦСКА в нынешнем сезоне, он набрал 31 (12+19) балл при полезности «плюс 4» в 29 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

При этом форвард не появляется в составе команды с 27 ноября. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин объяснял отсутствие Спронга тем, что «играли те, кто на команду играет».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
logoДэниэл Спронг
logoСпартак
возможные переходы
logoЦСКА
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Вячеслав Фетисов: «Россия желает Валиевой удачи и побед, если она захочет вернуться. Были примеры, когда после перерыва спортсмены возвращались на прошлый уровень»
22 минуты назад
«Торпедо» сыграет с ЦСКА. ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ в 19:30
47 минут назад
Нам важно знать мнение читателей. Пройдите опрос и сделайте Спортс’’ лучше
52 минуты назад
КХЛ. «Локомотив» против «Динамо», ЦСКА в гостях у «Торпедо», «Салават Юлаев» сыграет с «Амуром»
57 минут назад
Ларионов о прогрессе Полякова: «Давая возможность развиваться, ты тоже двигаешься вперед. Клопп выходит на полуфинал Кубка с «Челси» с 8 игроками до 19 лет – и «Ливерпуль» побеждает»
сегодня, 04:57
Кучеров и Макдэвид делят лидерство по ассистам (79) в НХЛ в 2025-м. У Маккиннона 68 передач
сегодня, 03:17
Роднина назвала Овечкина спортсменом года в России: «Из‑за его позиции, стабильности. Это не просто рекорд, когда разбежался и показал результат, он его завоевывал десятилетия»
вчера, 21:32
Ларионов о СКА: «Хочется, чтобы технические возможности игроков, импровизация были на уровень выше. Не сомневаюсь, что мы будем там, где хотим – чемпионами. Вторых не помнят»
вчера, 20:28
Леонард набрал 20 очков за 30 игр сезона. Только Овечкин и Бондра были быстрее среди новичков «Вашингтона» за последние 40 лет
вчера, 20:16
Жамнов о том, чем отличаются СКА и «Шанхай»: «Разные стили. У «Дрэгонс» – канадский, с ними тяжело играть. Многие ребята имеют опыт игры в НХЛ, тренеры тоже»
вчера, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
Рябыкин о «Шанхае»: «Галлан стоит опустошенный, если не подавленный. Из команды выпустили воздух. Хотя по составу «Дрэгонс» – одни из потенциальных фаворитов Запада»
6 минут назад
Ахтямов рад за Мурашова: «Молодец, доказал, что готов к НХЛ. Играет на очень высоком уровне»
сегодня, 06:21
«Овечкин на льду вообще ничего не прощает. Если его кто-то заденет – обязательно вернет должок». Волейболист Кобзарь о форварде
сегодня, 04:39
Ахтямов о дебюте в НХЛ: «Доказываю, что заслуживаю место в основе «Торонто». Буду бороться за шанс провести уже весь матч»
сегодня, 02:55
Голдобин о главном меломане СКА: «Короткий и другие молодые ребята постоянно ходят в наушниках. Не понимаю, как у них еще уши не болят»
сегодня, 02:25
Каменский о безголевой серии Овечкина: «Саша уже всем все доказал. Не мог ведь он разучиться забивать. Нам нужно только поддерживать его. Пусть кто-то попробует догнать его по голам»
вчера, 20:51
Галлан о 4:3 со «Спартаком»: «Сыграли достаточно хороший матч. Наконец-то воспользовались голевыми возможностями и добились победы»
вчера, 20:22
«Шанхай» обыграл «Спартак» по буллитам, прервав серию из 4 поражений. Команда Галлана идет 9-й на Западе
вчера, 19:17
Точилкин о 3:4 от «Авангарда»: «Обидное поражение, не хватило чуть-чуть, чтобы продержаться в основное время. В овертайме подвела реализация моментов»
вчера, 18:44
Игорь Ларионов: «Главный совет Гвардиолы молодым тренерам: «Нужно иметь хороших игроков или вкус к хорошим игрокам». Если исполнители как в «Сити» или «Барсе», нужно быть педагогом»
вчера, 18:33