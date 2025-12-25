ЦСКА обменяет лучшего бомбардира команды Спронга в «Спартак». Форвард не играет почти месяц
Дэниэл Спронг перейдет в «Спартак» из ЦСКА.
ЦСКА обменяет нападающего Дэниэла Спронга в «Спартак», сообщил журналист Sport24 Дмитрий Ерыкалов.
Переговоры по переходу 28-летнего форварда находятся на финальной стадии.
Спронг – лучший бомбардир ЦСКА в нынешнем сезоне, он набрал 31 (12+19) балл при полезности «плюс 4» в 29 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
При этом форвард не появляется в составе команды с 27 ноября. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин объяснял отсутствие Спронга тем, что «играли те, кто на команду играет».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
