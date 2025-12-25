Ахтямов рад за Мурашова: «Молодец, доказал, что готов к НХЛ. Играет на очень высоком уровне»
Ахтямов рад за Мурашова: молодец, доказал, что готов к НХЛ.
Голкипер «Торонто» Артур Ахтямов высказался о российских вратарях НХЛ.
«Аскаров отлично играет в этом году, очень рад за него. За Мурашова тоже рад: парень молодец, доказал, что готов к НХЛ. Он играет на очень высоком уровне, хотя лично с ним я не знаком.
За нашими, так сказать, коренными энхаэловцами тоже слежу. За Василевским, Бобровским, Шестеркиным, Сорокиным – за всеми стараюсь следить и за всех радуюсь», – сказал Ахтямов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости