Ларионов о прогрессе Полякова: «Давая возможность развиваться, ты тоже двигаешься вперед. Клопп выходит на полуфинал Кубка с «Челси» с 8 игроками до 19 лет – и «Ливерпуль» побеждает»

Ларионов о прогрессе Полякова: давая возможность развиваться, ты тоже двигаешься вперед.

Тренер СКА Игорь Ларионов высказался о прогрессе форварда армейцев Матвея Полякова.

В 31 матче текущего Фонбет Чемпионата КХЛ на счету 21-летнего игрока 11 (6+5) очков.

– Есть понятие «лимитчик» в нашем хоккее. Я не сторонник лимита. Какой смысл выращивать двух человек, которые просто во всех матчах сидят на скамейке.

Спрашиваешь Полякова: «Пол, ты играл в КХЛ?». Отвечает: «Всего одну игру. 1:37». Разве это можно назвать дебютом? Сегодня у него игровое время 14+.

– Он, мне кажется, физически очень одарен.

– Да. Я сказал ему об этом, но напомнил, чтобы держал ноги на земле – не взлетай кверху. Много сейчас получает положительных отзывов, это здорово, но ты должен концентрироваться на хоккее.

Давая возможность мальчишкам развиваться, ты тоже двигаешься вперед. В футболе Юрген Клопп выходит на полуфинал Кубка Англии против «Челси», имея 8 игроков до 19 лет. И они побеждают.

Почему мы боимся молодежи? Она у нас неплохая, может, даже хорошая, ей нужно доверять. Но боимся. Какая бы ни была ситуация: проигрываем, выигрываем, местные задачи решаем, бьемся за выход в плей-офф… Если игрок достоин, ты должен дать ему возможность себя проявить.

Когда ты в составе, в форме СКА – неважно сколько тебе лет. Ты – игрок. Спрос со всех одинаковый. Ты должен быть терпелив ко всем вещам на льду, понимать, что хоккеист может волноваться. Молодых важно поддержать и успокоить. Я сам это проходил, будучи молодым хоккеистом, поэтому знаю, насколько важна поддержка, – сказал Ларионов.